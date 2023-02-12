لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب

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طالب فريق الإنقاذ السعودي بلحظة صمت، أملًا في العثور على ناجين تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، بعد سماع صوت استغاثة من قبل بعض المحتجزين بالداخل.
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملا في العثور على ناجين تحت الأنقاض بغازي عنتاب
#العربية#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/9yI9WSVcBz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 12, 2023
ونشرت “قناة العربية ” فيديو يوثق لحظة صمت نظمها فرق الإنقاذ السعودية والإغاثية أملًا في العثور على ناجين داخل مبنى منهار بالكامل في مدينة غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر.
يواصل فريق الإنقاذ والبحث السعودي عمليات البحث والتنقيب عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب في تركيا، فيما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور قرابة أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بشدة وأسفر عن وفاة قرابة 30 ألف شخص في الدولتين.
وأفادت قناة “العربية” باستمرار جهود فريق البحث السعودي الذي جلب أجهزة استشعار لفحص المباني في غازي عنتاب أملًا في العثور على ناجين.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.