لحظة ضرب الزلزال الجديد لمدينة أنطاكيا التركية

أظهرت لقطات موثقة، اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الإثنين.

اللحظات الأولى للزلزال

وأوضح فيديو وثقته كاميرا في الشارع، اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عمود الإضاءة، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

وشعر بالزلزال الذي ضرب أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.

انهيار المباني

وأفاد شهود عيان أن هناك مباني انهارت في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن مناشدات وصلت للدفاع المدني بالتوجه فورًا لمدينة «جنديرس» بريف عفرين السوري بعد الهزة الأرضية في هاتاي.

وقالت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): وقع زلزال آخر بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداج بولاية هاتاي.

وناشدت آفاد المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في منطقة الزلزال بهاتاي.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.