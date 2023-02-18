باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا خطوة تُقرب النصر من مارسيلو لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات!
أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.
طرد نائب مدير قسم أفريقيا في وزارة خارجية الكيان الاسرائيلي شارون بار-لي من قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في #أديس_أبابا ..
وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي ألغت دعوة وجهتها للكيان الاسرائيلي لحضور حفل الافتتاح بفضل ضغوط مارستها الشقيقة #الجزائر وجنوب أفريقيا..#فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/WbHK3bLUCnقد يهمّك أيضاً
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 18, 2023
أفادت مصادر صحفية لأر تي، بأن أمن قمة الاتحاد الإفريقي قام بطرد الوفد الإسرائيلي الذي حضر من تل أبيب للمشاركة في قمة للاتحاد الإفريقي، خِلسة مستعملاً بطاقات دخول لأشخاص آخرين، إلا إن أمن قمة الإتحاد الإفريقي اكتشفهم وقام بطردهم.
وادعى الوفد الإسرائيلي أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.
وافتتحت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير، تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقًا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا.
كما كشفت مصادر أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة العادية.