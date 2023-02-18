لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية

أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.

الدخول خِلسة

أفادت مصادر صحفية لأر تي، بأن أمن قمة الاتحاد الإفريقي قام بطرد الوفد الإسرائيلي الذي حضر من تل أبيب للمشاركة في قمة للاتحاد الإفريقي، خِلسة مستعملاً بطاقات دخول لأشخاص آخرين، إلا إن أمن قمة الإتحاد الإفريقي اكتشفهم وقام بطردهم.

وادعى الوفد الإسرائيلي أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

انطلاق القمة

وافتتحت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير، تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقًا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا.

سحب صفة العضو المراقب

كما كشفت مصادر أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة العادية.