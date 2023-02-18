Icon

باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا Icon خطوة تُقرب النصر من مارسيلو Icon لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 Icon السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر Icon الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن Icon الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري Icon الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا Icon تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عقب اعتراض الجزائر وجنوب إفريقيا

لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.

الدخول خِلسة

أفادت مصادر صحفية لأر تي، بأن أمن قمة الاتحاد الإفريقي قام بطرد الوفد الإسرائيلي الذي حضر من تل أبيب للمشاركة في قمة للاتحاد الإفريقي، خِلسة مستعملاً بطاقات دخول لأشخاص آخرين، إلا إن أمن قمة الإتحاد الإفريقي اكتشفهم وقام بطردهم.

وادعى الوفد الإسرائيلي أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

انطلاق القمة

وافتتحت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير، تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقًا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا.

سحب صفة العضو المراقب

كما كشفت مصادر أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة العادية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم