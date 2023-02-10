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ينتج نحو 2400 ميجا وات من الطاقة الكهربية

لحظة فتح سد أتاتورك خشية انهياره بسبب الزلزال

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
لحظة فتح سد أتاتورك خشية انهياره بسبب الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك خوفًا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين الماضي.

أكبر مشروع

ويعتبر سد أتاتورك التركي من أكبر مشاريع المياه في البلاد، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه نحو 10 سنوات، ينتج نحو 2400 ميجا وات من الطاقة الكهربية.

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كما يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات، على بعد 80 كيلومترًا شمال غرب مدينة أورفة، وعلى بعد 600 كيلومتر من العاصمة التركية أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بما لا يزيد على 60 كيلومترًا وأكثر من 180 كيلومترًا جنوب سد الكركيا.

جاء ذلك بعد انهيار سد التلول الترابي في سوريا، ليلًا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة ومركزه في تركيا.

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