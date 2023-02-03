لحظة قتل الشرطة الأمريكية لشاب مبتور القدمين

بين مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة الأمريكية وهي تقتل أمريكيًّا من أصل إفريقي مبتور الساقين في كاليفورنيا، حيث قُتل بأيدي الشرطة في مدينة هانتغتون بارك في أثناء تدخلها لوقف هجوم بسكّين.

وبحسب الفيديو، ظهر أنتوني لوي البالغ من العمر 36 عامًا وهو يترك كرسيه المتحرّك ليحاول الركض على ما تبقّى من ساقيه، بينما يوجه عدد من رجال الشرطة أسلحتهم إليه.

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ولم تُظهر اللقطات بشكل واضح ما جرى لاحقًا، ولكن ثبت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا النار على لوي؛ ما أدى إلى مقتله.

وبحسب شرطة هانتغتون بارك بلوس أنجليس، فقد تدخّل عناصرها خلال هجوم بسكّين من قبل رجل على كرسي متحرّك.

وأضاف بيان الشرطة الذي نقلته عدّة وسائل إعلام الأمريكية أنّ المشتبه به الذي كانت بحوزته سكّين بطول 30 سنتمترًا، تجاهل أوامر الشرطة بإسقاطها.

وأفادت الشرطة أنّ العناصر استخدموا مسدّسًا صاعقًا مرّتين من دون أن يتمكّنوا من إخضاعه.

وواصل المشتبه به تهديد الضبّاط بسكين الجزار؛ ما أدى إلى إطلاق النار عليه من قبل شرطي، من دون تحديد عدد رجال الشرطة الذين فتحوا النار، وفقًا للبيان.

وتُظهر مقاطع الفيديو المتوفرة أنتوني لوي وهو يحمل شيئًا يشبه السكين.

ويظهر الرجل مبتعدًا عن الشرطة ولا يسير باتجاههم. ووفقًا لقسم شرطة لوس أنجليس، المسؤول عن التحقيق، فقد فتح شرطيان النار نحو 10 مرّات على لوي الذي أصيب برصاصة في صدره وتوفّي على الفور.