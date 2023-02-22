لحظة مرعبة لانهيار جسر في البرازيل مكتظ بالمشاة

وثق مقطع فيديو اللحظة المرعبة لانهيار جسر مشاة في البرازيل، يربط بين توريس وباسو دي توريس على نهر مامبيتوبا، حيث كان المحتفلون عائدين إلى منازلهم بعد كرنفال في الساعات الأولى من الصباح.



وتُظهر اللقطات التي جاءت قبل الانهيار مباشرة، مجموعة من رواد الحفل مكتظون معًا على جسر المشاة، بينما تبدأ الكابلات الموجودة فوقهم في التأرجح، ثم فجأة تنقطع السلوك ويسقط العشرات في مياه النهر أسفلهم.

وقوع ضحايا وإصابات

وتسببت الكارثة في وفاة أم وطفلها البالغ عامًا واحدًا، كما ورد أن ثلاثة أشخاص مفقودون، ذلك بينما أُصيب العشرات عندما وقعت الكارثة، ويمكن رؤية البعض وهم يتشبثون بشدة بحطام الجسر لتجنب السقوط في الماء بينما يصرخ آخرون طلباً للمساعدة ويحاولون السباحة إلى بر الأمان.

وقال رجال الإنقاذ إنهم انتشلوا نحو 30 شخصًا من المياه، والعديد منهم مصابين.

رواية شاهد عيان

وقالت الطالبة لوسيانا سواريس تافاريس، التي كانت على الجسر، لوسائل الإعلام المحلية: عندما أدركنا ما كان يحدث، كنا قد سقطنا بالفعل في الماء، كان الأمر سريعًا، لم نسمع سوى أشخاص يسقطون في الماء ورأينا أشخاصًا يتسلقون السطح، كنا خائفين، وشعرنا باليأس المطلق.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الجسر الذي تبلغ سعته القصوى 20 شخصًا، كان مكتظًا بما لا يقل عن 100 من رواد الحفلات، وأصر المسؤولون على أن فحوصات سلامة الجسر كانت محدثة.