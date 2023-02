لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى

تحطمت حافلة ركاب مسرعة قبالة طريق سريع وانقلبت شرقي باكستان، ما أسفر عن مقتل 14 راكبًا على الأقل وإصابة 63 آخرين.

Accident at Kalar Kahar M2 Motorway , 12 Died , more than 60 injured !#Chakwal #Accident pic.twitter.com/rVb3j5rlCo

— Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) February 19, 2023