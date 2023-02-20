لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى

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تحطمت حافلة ركاب مسرعة قبالة طريق سريع وانقلبت شرقي باكستان، ما أسفر عن مقتل 14 راكبًا على الأقل وإصابة 63 آخرين.
Accident at Kalar Kahar M2 Motorway , 12 Died , more than 60 injured !#Chakwal #Accident pic.twitter.com/rVb3j5rlCoقد يهمّك أيضاً
— Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) February 19, 2023
وذكرت الشرطة ومسؤولون حكوميون اليوم الاثنين، أن الحادث وقع الليلة السابقة بالقرب من بلدة كالار كهار في إقليم البنجاب، مشيرة إلى أن جميع القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى.
ولم تقدم قرة العين مالك، نائبة المفوض، مزيدًا من التفاصيل، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في سبب الحادث.
وعبر رئيس الوزراء شهباز شريف، في بيان، عن حزنه البالغ وأسفه لسقوط ضحايا في الحادث، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.
وخلال الشهر الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بعمود وسقطت من أحد الجسور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل 40 شخصًا في منطقة لاسبيلا الجنوبية.
وتقع حوادث المرور في باكستان بشكل عام بسبب انتهاكات قواعد المرور، ما يؤدي إلى وفاة الآلاف سنويا.