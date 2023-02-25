لحظة مناوشات خطيرة بين مقاتلات جوية صينية وأمريكية

رصد مقطع فيديو لحظة مناوشات خطيرة بين مقاتلة نفاثة صينية وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية، أثناء تحليقهما فوق بحر الصين الجنوبي.

لحظة أكثر عدوانية

وقالت الولايات المتحدة إن المواجهات بين الطائرات الأمريكية والصينية في السماء، والتي شاهدها أحد مراسلي شبكة سي إن إن الأمريكية، تُظهر أن طياري بكين أصبحوا أكثر عدوانية، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها أمس الجمعة.

وتُظهر اللقطات التي نشرها الجيش الأمريكي واقعة تعود لمقاتلة نفاثة صينية تحلق على بعد 20 قدمًا من طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي، وقالت الولايات المتحدة إن المواجهة القريبة أجبرت طائرتها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام.

تفاصيل الواقعة

وكانت تحلق طائرة دورية أمريكية بالقرب من مقاتلة نفاثة صينية من طراز J-11 ، مسلحة بأربعة صواريخ جو – جو، وظلت ترافق الطائرة الأمريكية من طراز P-8، لمدة 15 دقيقة حتى ابتعدت عنها.

ووجهت الطائرات الصينية تحذيرها للطائرات الأمريكية، وقالت بحسب الفيديو الذي نشرته سي إن إن: نحن القوة الجوية لجيش التحرير الشعبي. أنت تقترب من المجال الجوي الصيني. احتفظ بمسافة آمنة وإلا سيتم اعتراضك”.

بحر الصين الجنوبي

وحلقت طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية على ارتفاع 21500 قدم فوق بحر الصين الجنوبي، على بعد 30 ميلاً من جزر باراسيل المتنازع عليها، وهي مجموعة من حوالي 130 جزيرة مرجانية صغيرة، وتعد أكبرها موطن لقواعد عسكرية صينية.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، برز بحر الصين الجنوبي كنقطة توتر رئيسية محتملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتعد الجزر الموجودة فيها، مثل جزر باراسيل التي تم اعتراض طائرة تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب منها، هي موضوع مطالبات إقليمية متداخلة جزئيًا من الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

أهمية الموقع للصين

ولا يقتصر الأمر على احتواء الممر المائي الاستراتيجي على موارد هائلة من الأسماك والنفط والغاز ، ولكن يمر عبره حوالي ثلث سفن الشحن العالمية، بقيمة حوالي 3.4 تريليون دولار في عام 2016 ، وفقًا لمشروع الطاقة الصيني التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

وتدعي الصين الولاية التاريخية على كامل البحر الشاسع، ومنذ عام 2014 أقامت شعابًا مرجانية صغيرة وحواجز رملية في جزر اصطناعية محصنة بشدة بالصواريخ والمدارج وأنظمة الأسلحة.

وتقع جزر باراسيل، التي تسمى جزر شيشا من قبل الصين، في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي، وشرق دا نانغ، وفيتنام، وجنوب جزيرة هاينان الصينية. وتم تسمة الجزر من قبل صانعي الخرائط البرتغاليين في القرن السادس عشر ، وليس لديهم سكان أصليون، هناك فقط الحاميات العسكرية الصينية التي يبلغ عدد أفرادها 1400 شخص، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية.

حقوق تاريخية

وفي عام 2016 ، قضت محكمة دولية في لاهاي بأن مطالبة الصين بالحقوق التاريخية في الجزء الأكبر من البحر ليس لها أساس قانوني. لكن بكين رفضت حكم المحكمة وواصلت حشدها العسكري ببناء قواعد في جزر سبراتلي التي تسميها جزر نانشا.

كما تجري الصين تدريبات عسكرية منتظمة في معظم مناطق بحر الصين الجنوبي وتحتفظ بوجود كبير لخفر السواحل وسفن الصيد في المياه المتنازع عليها، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى إثارة التوترات مع جيرانها.