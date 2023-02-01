لحظة نجاة سيدة تركية بأعجوبة من تحت عجلات حافلة

وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لحظة وقوع حادث سيرٍ في أحد شوارع مدينة اسطنبول المزدحمة.

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ووفقًا للفيديو الذي نشره موقع يني شفق التركية، فقد صدمت حافلة نقلٍ متوسطة الحجم سيدة في شارعٍ رئيسي وسط مدينة اسطنبول، ما أدى إلى سقوطها أرضاً، في حين توقّفت الحافلة وخرج منها بعض الركاب وسائقها لمساعدة السيدة التي تمّ رفعها عن الأرض قبل أن تأتي لاحقاً سيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى قريب.

وأظهر الفيديو، السيدة وقد وقعت بالقرب من العجلات الخلفية للحافلة، إذ ساهم ذلك في إنقاذها بعدما توقّفت الحافلة على الفور.

وأفادت الصحيفة التركية أن السيدة تلقّت العلاج اللازم في المستشفى وأن صحتها جيدة في الوقت الحالي.

وتشهد طرق وشوارع إسطنبول الرئيسية كثافة مرورية عالية، الأمر الذي يشكل اختناقًا مروريًا في الشرايين والنقاط الرئيسية على الطريق السريع D-100 والطريق السريع TEM منذ ساعات الصباح الأولى.

ودائما ما تلاحظ أزمة المرور على كلا الجانبين الآسيوي والأوروبي مثل جفيزليباغ وزيتين بورنو وبهتشي شهير وبيليك دوزو وكاديكوي وأتاشهير وألتوني زادي وبوستانجي ومالتيبي.