Icon

لحظة نجاة سيدة تركية بأعجوبة من تحت عجلات حافلة Icon وزير الرياضة: كل ملاعب آسيا 2027 ستكون جاهزة بنهاية 2025 Icon شقيق المصابة بحريق القريات: لم تعلم بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن Icon مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل بايدن الشاطئي Icon انخفاض المؤشر الإستراتيجي لإصابات العمل بنسبة 8% عن عام 2021 Icon القاسم يكشف مصير مباريات دوري روشن أثناء صيانة الملاعب تحضيرًا لـ آسيا 2027 Icon رؤية ولي العهد تحول الأحلام إلى واقع Icon ساعتان تفصلان جمهور طلال مداح عن أول معزوفات ليلة صوت الأرض Icon البنك المركزي يرخص لشركة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين Icon أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
في أحد شوارع مدينة اسطنبول المزدحمة

لحظة نجاة سيدة تركية بأعجوبة من تحت عجلات حافلة

2023-02-01 الساعة 8:29
لحظة نجاة سيدة تركية بأعجوبة من تحت عجلات حافلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لحظة وقوع حادث سيرٍ في أحد شوارع مدينة اسطنبول المزدحمة.

التفاصيل

ووفقًا للفيديو الذي نشره موقع يني شفق التركية، فقد صدمت حافلة نقلٍ متوسطة الحجم سيدة في شارعٍ رئيسي وسط مدينة اسطنبول، ما أدى إلى سقوطها أرضاً، في حين توقّفت الحافلة وخرج منها بعض الركاب وسائقها لمساعدة السيدة التي تمّ رفعها عن الأرض قبل أن تأتي لاحقاً سيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى قريب.

قد يهمّك أيضاً
Img

جاسم البديوي أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي

Img

محاولة احتيال على مواطن عبر الهاتف تنتهي بصدمة

وأظهر الفيديو، السيدة وقد وقعت بالقرب من العجلات الخلفية للحافلة، إذ ساهم ذلك في إنقاذها بعدما توقّفت الحافلة على الفور.

وأفادت الصحيفة التركية أن السيدة تلقّت العلاج اللازم في المستشفى وأن صحتها جيدة في الوقت الحالي.

وتشهد طرق وشوارع إسطنبول الرئيسية كثافة مرورية عالية، الأمر الذي يشكل اختناقًا مروريًا في الشرايين والنقاط الرئيسية على الطريق السريع D-100 والطريق السريع TEM منذ ساعات الصباح الأولى.

ودائما ما تلاحظ أزمة المرور على كلا الجانبين الآسيوي والأوروبي مثل جفيزليباغ وزيتين بورنو وبهتشي شهير وبيليك دوزو وكاديكوي وأتاشهير وألتوني زادي وبوستانجي ومالتيبي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم