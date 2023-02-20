لحظة نزول العراقيين للشوارع بعدما شعروا بزلزال هاتاي الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل 63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية لحظة ضرب الزلزال الجديد لمدينة أنطاكيا التركية الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا اتفاقيتان لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وكوستاريكا الهلال يهز شباك شباب الأهلي مرتين في 7 دقائق بدء البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية سقطت جراء الزلزال الأخير بهاتاي لحظة انهيار عدة مبان في هاتاي بتركيا جراء الزلزال الأخير الرياض يواصل ملاحقة الصدارة بثنائية ضد نجران
وثق مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق لحظة نزول المواطنين للشوارع في دهوك العراقية، بعدما شعروا بالزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين
وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الإثنين، وشعر به سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.
كما كشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.
وأضافت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد الهزة الأخيرة.
وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.
وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.