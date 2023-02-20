لحظة نزول العراقيين للشوارع بعدما شعروا بزلزال هاتاي

وثق مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق لحظة نزول المواطنين للشوارع في دهوك العراقية، بعدما شعروا بالزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين

تفاصيل الزلزال

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الإثنين، وشعر به سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.

كما كشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وأضافت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد الهزة الأخيرة.

وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.