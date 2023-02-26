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إصابة امرأة بكسر

لحظة هجوم وحيد قرن غاضب على زوار الحديقة

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
لحظة هجوم وحيد قرن غاضب على زوار الحديقة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة هجوم وحيد قرن على سياح في حديقة “جالدابارا” بولاية البنغال الغربية في الهند.

لحظة الهجوم

ويظهر في الفيديو الذي نشر في موقع “إنديان إكسبرس”، وحيد قرن غاضب، يهاجم السيارة التي كان السياح يستقلونها، ليقوم بقلبها بعد ضربها.

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية أن امرأة أصيبت بكسر، بينما أصيب باقي الركاب في السيارة التي انقلبت بجروح طفيفة.

انقلاب السيارة

ونقلت الصحيفة عن الدليل السياحي الذي كان مسؤولاً عن رحلة السفاري، ميثون بيسواس، قوله: “نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعا في حالة صدمة”.

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