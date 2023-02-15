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فتح معبري باب السلام والراعي

لحظة وصول أول قافلة مساعدات أممية لشمال سوريا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
لحظة وصول أول قافلة مساعدات أممية لشمال سوريا
المواطن - فريق التحرير

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دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.

عمليات الإغاثة

وتتواصل في تركيا وسوريا عمليات رفع الأنقاض فيما تستمر حصيلة ضحايا الزلزال بالارتفاع إذ بلغت أكثر من 39 ألف قتيل في كلا البلدين.

وتتألف قافلة المساعدات من 11 شاحنة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفادت أن المساعدات تشمل مستلزمات إيواء وبطانيات وسجاد.

نداء طارئ

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أطلق نداءً طارئًا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى 3 أشهر، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل أيضًا على إطلاق نداء مماثل لمساعدة تركيا.

وقال غوتيريش: “الأمم المتحدة تطلق نداءًا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا. هذا المبلغ سيغطي فترة 3 أشهر. نحن في المراحل الأخيرة من إطلاق نداء مماثل لمساعدة تركيا”.

فتح المعابر

وأضاف: “الأمم المتحدة قدمت 50 مليون دولار من المساعدات فورًا بعد وقوع الزلزال من صندوق المسؤوليات العاجلة، ولكن الاحتياجات أكثر من ذلك”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن، الاثنين الماضي، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة 3 أشهر، في خطوة قوبلت بانتقاد من منظمة الخوذ البيضاء. وأضاف المسؤول الأممي أن موافقة النظام جاءت من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

كما أتى في بيان غوتيريش أن الأمم المتحدة ترحّب بالقرار الذي اتخذته دمشق بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها 3 أشهر.

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