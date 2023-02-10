لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مدينة “غازي عنتاب” وتقديمها إلى متضرري زلزال سوريا وتركيا.
فيديو | لحظات وصول مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مدينة "غازي عنتاب" وتقديمها إلى متضرري #زلزال_تركيا_وسوريا#الإخبارية pic.twitter.com/AXR6O2mXbGقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
ووفقًا لـ “الإخبارية”، تتكون المساعدات من العديد من الخيم الإيوائية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، والتي تتجه لدعم المتضررين في غازي عنتاب، والتي تتزامن مع وصول فريق الإنقاذ والبحث السعودي.
كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وسجادًا وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.
وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.
تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.