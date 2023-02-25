لحظة وقوع انفجار مروع خلال سباق في الكاميرون

أُصيب 19 رياضيًا، في الكاميرون، اليوم السبت، جراء عدة انفجارات صغيرة خلال سباق عدو في المنطقة التي يقاتل فيها انفصاليون ناطقون بالإنجليزية القوات الحكومية.

إعلان المسؤولية عن الحادث

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات في بلدة بويا بمنطقة جنوب غرب الكاميرون حيث كان 529 رياضيًا يركضون لصعود أعلى جبل في غرب ووسط إفريقيا في إطار سباق جبل الكاميرون للأمل.

وأعلن الجناح المسلح لمجلس إدارة أمبازونيا، وهي واحدة من جماعات الميليشيات الانفصالية، مسؤوليته عن الانفجارات، وقد قال المتحدث باسم الجماعة كابو دانيال لرويترز: هدفنا الأساسي كان قوات النخبة الكاميرونية، التي كانت تتولى مهمة تأمين الرياضيين، لن نسمح للكاميرون بمواصلة الاحتلال.

الحادث لم يسفر عن وفيات

وقال مدير مستشفى بويا الإقليمي، مارتن موكاكي: نُقل 19 رياضيًا مصابًا إلى منشآتنا، واتخذنا الإجراءات الطبية اللازمة لثلاثة منهم، وحالتهم مستقرة ولم نسجل أي وفيات.

وشارك في السباق رياضيون من شرق ووسط وشمال إفريقيا ومن فرنسا.

وبدأ التمرد الانفصالي في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون الناطقتين بالإنجليزية عام 2016 عندما احتج معلمون ومحامون على ما اعتبروه تهميشًا لهم من جانب حكومة البلاد الناطقة بالفرنسية بشكل أساسي.

وكان للإجراءات الصارمة العنيفة التي شنتها قوات الأمن دور في تطرف الحركة، وأسفر الصراع الذي أعقب ذلك عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وتشريد ما يقرب من مليون شخص آخرين.