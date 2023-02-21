لحظة ولادة أم بشهرها الثامن أثناء زلزال تركيا

ما زالت آثار زلزال تركيا تتوالى، عقب الهزة الأرضية المفاجئة التي وقعت مساء أمس الاثنين في محافظة هطاي التركية الجنوبية بقوة 6.4 درجة، حيث وضعت أم سورية مولودتها في شهرها الثامن من الحمل، إثر تردي حالتها أثناء وقوع الزلزال.

إسعاف الزوجة

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أنه طلب زوجها حسن كيكوني، البالغ من العمر 28 عامًا، نجدة قوات الدرك في مدينة أنطاكيا مركز هطاي، لإسعاف زوجته جوليا 22 عاماً الحامل في شهرها الثامن، عندما أصيبت بالذعر جراء الزلزال، وفق وكالة “الأناضول”.

ونُقلت السيدة السورية لمستشفى ميداني في أنطاكيا، حيث ولدت في غرفة خاصة أعدت لها وأنجبت طفلة. فيما وضع الكادر الطبي الرضيعة في الحاضنة، ونقل الأم إلى المدينة الطبية في ولاية أضنة.

حالة ذعر

وقال الزوج، في تصريحات للصحفيين، إنه عندما كان يغادر المنزل مع زوجته بحالة ذعر على وقع الزلزال، تراجعت حالتها الصحية حينما كانا ينزلان على درج المبنى.

كما أضاف أنه عندما خرج من المبنى صادف سيارة لقوات الدرك التركية، وطلب المساعدة من عناصرها.

وقوع قتلى

يذكر أن 6 أشخاص قضوا في تركيا وأصيب 294 آخرون، بينهم 18 في حالة حرجة، من جراء زلزالين بقوة 6.4 و5.8 درجة ضربا مساء الاثنين شمال سوريا ومحافظة هطاي التركية الجنوبية الأكثر تضرراً من زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.