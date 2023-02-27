لصوص يسرقون أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، اليوم الاثنين، تعرّض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، لسرقة طالت خادماً يضم صوراً منذ العام 1961، إضافة إلى عدد من الحواسيب.

حجم المسروقات

وأفاد المكاري في بيان مفاجئ، أن أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام تعرّض لسرقة الخادم الذي يضمّ صور كل المناسبات منذ سنة 1961، إضافة إلى سرقة 5 أجهزة كومبيوتر من غرفة الأرشيف”.

وأوضح البيان أن الموظفين صعقوا بأنّ باب الغرفة كان مفتوحاً بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة.

جريمة بحجم وطن

وبينما باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها، أفاد المكاري “لن نألو جهداً بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه، لأن ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن.

من المعروف أن مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام تقع في مقرّ وزارة الإعلام في منطقة الصنائع في بيروت، الملاصقة لوزارة الداخلية والبلديات.