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ألحقوا أضرارًا بالغة بسبعة مقتنيات أخرى

لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مدير متحف برينسيسهوف الوطني للخزفيات في مدينة ليوواردن في مقاطعة فريزلاند في الجزء الشمالي من هولندا، أن لصوصًا سرقوا مقتنيات خزفية صينية ثمينة من المتحف، فيما يبدو أنه حادث سرقة مخطط له جيدًا.

محاولات سابقة

وكانت هناك بالفعل محاولة اقتحام فاشلة في أول فبراير، ونتيجة لذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية.

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وأردف مدير المتحف كريس كالينين أنه رغم ذلك تمكن اللصوص من الإفلات بسرقة أربعة مقتنيات، وألحقوا أضرارًا بالغة بسبعة مقتنيات أخرى خلال عملية السطو صباح أمس.

عمرها أكثر من 1000 عام

وكانت بعض الأشياء التي سُرقت تعود إلى أسرة مينغ (1368- 1644)، والبعض الآخر كان عمره أكثر من 1000 عام. ولم يكشف المتحف أية معلومات عن قيمة المسروقات.

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات الأمنية الهولندية بتنسيق مع نظيرتها الألمانية والبلجيكية، تسعة أشخاص، بينهم مغاربة، ينتمون لعصابة إجرامية مختصة في تفجير أجهزة الصراف الآلي بغرض السرقة.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام دولية، فإن المشتبه فيهم المتراوحة أعمارهم بين 25 و41 عامًا، هم مواطنون هولنديون ومغاربة وأفغان وأتراك ورومانيون يعيشون في هولندا وبلجيكا، بينما نفذوا معظم عمليات السرقة في ألمانيا.

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