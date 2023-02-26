لص المحلات التجارية بجدة في قبضة الشرطة

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تمكنت شرطة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من القبض على شخص لسطوه على محال تجارية وسرقتها.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الجاني قام بسرقة المحلات التجارية وسرقة ما تحويه من أموال.
وأضاف أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.