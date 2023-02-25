لص مصري ظريف سرق 112 ألف جنيه واشترى بها لحومًا للفقراء

شهدت محافظة الدقهلية في شمال مصر واقعة سرقة لكنها طريفة للغاية حيث قام أحد اللصوص بسرقة 112 ألف جنيه من أحد المحال واشترى بها لحومًا وخضراوات وقام بتوزيعها على الفقراء معلنًا توبته من السرقة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن اللص من أرباب السوابق ومسجل خطر سرقات، ولكنه قرر التوبة فاختار أن تكون آخر عملية له من نصيب الفقراء والمساكين على حد قوله.

دجاج ولحوم

وكان اللص يخطط في البداية لسرقة بعض الدجاجات من أحد المسالخ وبالفعل قام بالتسلل ليلًا إلى المسلخ وقام بذبح 10 دجاجات ووضعها في كيس لكنه فكر في حيلة أسرع لجني أكبر مبلغ من المال حيث قام بالبحث في المحل المرفق بالمسلخ فوجد مبلغ 112 ألف جنيه فسرقها في الحال وترك الدجاجات خلفه.

اعترافات اللص

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وشراء عجلين وكمية من البطاطس والأرز بالمبلغ المسروق، وتوزيعهم على أهالي قريته مجانًا محاولًا إيهامهم بأن أحد الأشخاص منحها له لتوزيعها على المحتاجين.

كما عرض اللص على صاحب المحل أن يسدد المبلغ المسروق بعد الخروج من السجن لكن على دفعات، مشيرًا إلى أنه ارتكب العديد من الجرائم ويريد أن يتوب ويكفر عن ذنوبه.

لكن المجني عليه رفض التقسيط وأكد أن المبلغ المسروق خاص بتشغيل تجارته التي يتشارك بها مع شقيقيه، مناشدًا أهالي القرية بإعادة الأموال أو قيمة المأكولات التي تم توزيعها عليهم، مراعاة للظروف التي يمر بها حتى لا يتأثر عمله ومصدر رزقه.