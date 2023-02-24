لص يسرق المتاجر لإطعام الفقراء والتكفير عن ذنوبه

أقدم لص في محافظة الدقهلية، شمالي مصر، على سرقة آلاف الجنيهات من متجر للأغذية لشراء عجل لذبحه وتوزيع لحومه على الفقراء.

شخصية روبن هود

وحازت الوقعة الغريبة على اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حيث شبّه مرتادو التواصل الاجتماعي، اللص المصري بشخصية روبن هود التي برزت في الفلكلور الإنجليزي وتحكي عن فارس شجاع يسلب الأغنياء لأجل إطعام الفقراء.

وفي التفاصيل، فوجئ صاحب محل سوبر ماركت بمحافظة الدقهلية، بسرقة 112 ألف جنيه، وبفحص كاميرا مراقبة مثبتة في محله تعرّف على هوية السارق وألقت قوات الأمن القبض عليه.

حاول التكفير عن ذنوبه

واعترف المتهم ويدعى “محمد. ك. ش” (41 عامًا) وهو مسجّل “سرقات” في السجلات الجنائية، أمام جهات التحقيق بأنه حاول التكفير عن ذنوبه وجرائمه السابقة، وأحزنه شكاوى الناس في قريته من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وأكد أنه قرر سرقة المحل وشراء عجلين يوزع لحومهما على الفقراء، لافتًا إلى أن المبلغ المسروق لم يكفِ سوى لشراء عجل واحد وكميات من الأرز والخضراوات.

غير نادم

وأردف المتهم أنه غير نادم على ما فعله ومستعد لدخول السجن مجددًا وسيرد المبلغ إلى صاحب المحل بعد خروجه مباشرة.

وأكد شعوره بسعادة غامرة بعدما تسبب في إدخال البهجة على أهالي قريته، وستكون سعادته أكبر عندما يخرج من السجن ويرد المبلغ المسروق.