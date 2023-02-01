لفتة إنسانية من يوتيوبر شهير تعيد البصر لـ 1000 أعمى

ساعد يوتيوبر شهير ما لا يقل عن ألف شخص على استعادة بصرهم، برعايته عمليات جراحية تستغرق 10 دقائق فقط.

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ونشر الرجل واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون مقطع فيديو يظهر لقطات لطيفة لمرضى استعادوا بصرهم بعد الانتهاء من جراحة إزالة المياه البيضاء.

وعمل اليوتيوبر مستر بيست، مع الطبيب وجراح العيون جيف ليفنسون في جاكسونفيل فلوريدا.

وينسق جيف ليفنسون برنامج هبة البصر منذ أكثر من 20 عامًا موفرًا جراحات لإعتام عدسة العين مجانًا للمرضى غير المؤمنين صحيًّا.

وأفاد ليفنسون في مقطع الفيديو: نصف المصابين بالعمى في العالم يحتاجون إلى عملية جراحية مدتها 10 دقائق في إشارة إلى جراحة تصحيح المياه البيضاء.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن ما ألهمه لمساعدة الناس خضوعه شخصيًّا لجراحة إزالة المياه البيضاء، مضيفًا: في الأيام الأولى التي أعقبت عمليتي لإعتام عدسة العين، ذُهلت كم كان العالم مشرقًا وجميلًا وحيويًّا، ولكنني شعرت بالصدمة من فكرة أن هناك ربما 200 مليون شخص حول العالم مكفوفون أو شبه مكفوفين بسب إعتام عدسة العين.