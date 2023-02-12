لفطات لإنقاذ رضيع سوري من تحت الأنقاض بعد حمايته بجسد والدته

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لإنقاذ طفل سوري بعد خمسة أيام، تحت الأنقاض بعد حمايته بجسد والدته.

تفاصيل الوقعة

وبحسب الفيديو المتداول، شوهد الطفل وهو نائم أسفل ذارع والدته ويغطيه الركام، كما لو كان ميتاً، وبمجرد قيام فرق الإنقاذ بسحبه من أسفل ذارعها صرخ، ليؤكد أنه مازال على قيد الحياه.

وكان فريق الإنقاذ السعودي قد استجاب لصراخ طفل من تحت الأنقاض، بعد سماع صوت استغاثة من أسفل مبانٍ منهارة في مدينة غازي عنتاب التركية، وسط توقعات مبشرة بإنقاذه من قبل الفريق السعودي.

فريق الإنقاذ السعودي

ونشرت قناة الإخبارية استعدادات فريق الإنقاذ السعودي متسلحًا بأحدث الأجهزة لإنقاذ العالقين والمفقودين من تحت الأنقاض، من أسفل المباني المتضررة بالمدينة.

وبحسب ما أفاد مراسل قناة الإخبارية، عبدالله الرويس، فإن الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه.