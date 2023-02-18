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التقى بلوتنر على هامش أعمال مؤتمر الأمن 2023

لقاءات وزير الخارجية في ميونخ تتواصل لدعم العلاقات السعودية الألمانية

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
لقاءات وزير الخارجية في ميونخ تتواصل لدعم العلاقات السعودية الألمانية
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني ينس بلوتنر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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