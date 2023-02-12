لقاء الرائد وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي

تُعد مواجهة الرائد وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مباراة الرائد وأبها الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الرائد وأبها في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 59:25 دقيقة فعلية.

ولعب الرائد وأبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح الفريق الريداوي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليحصد 3 نقاط هامة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.