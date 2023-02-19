لقاء الشباب وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي

تُعد مواجهة الشباب وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مباراة الشباب وأبها الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الشباب وأبها في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 61:58 دقيقة فعلية.

ولعب الشباب وأبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في الفوز بهدفين دون رد سجلهما إيفر بانيغا وكارلوس جونيور.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ17، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ20 نقطة، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع الوحدة، العدالة 10 نقاط، ويتذيل الباطن الترتيب بـ3 نقاط.