لقاء الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي

تُعد مباراة الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مواجهة الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الشباب وضمك في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 58:58 دقيقة فعلية.

ولعب الشباب وضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في تحقيق فاز هام بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ15، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح برصيد 22 نقطة، متساويًا مع أبها، يليه ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق.

ويحتل الطائي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الرائد بـ16 نقطة، يليه الوحدة بـ15 نقطة، يليه الخليج برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.