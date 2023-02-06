Icon

اتفاقية لتطوير البنية التحتية الرقمية بين داون تاون ووزارة الاتصالات Icon 3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم Icon ليب 2023 يستعرض أحدث حلول البنية التحتية لأنظمة المدفوعات Icon نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا Icon نتائج العرب ضد الفرق البرازيلية في مونديال الأندية Icon والد الإعلامي عبدالله التمياط في ذمة الله Icon الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23 Icon حقيقة فسخ يوفنتوس عقد بوغبا Icon شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم Icon وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دار اللقاء عن اسمها وعمرها

لقاء مع أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية بمؤتمر ليب 23

2023-02-06 الساعة 5:44
لقاء مع أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية بمؤتمر ليب 23
المواطن - فريق التحرير

استضافت قناة الإخبارية أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية في مؤتمر ليب23 الذي انطلق في الرياض بمشاركة 900 شركة وحضور أكثر من 250 ألف مهتم وتقني. ودار اللقاء عن اسمها وعمرها وغيرها من الأسئلة الأخرى.

مؤتمر ليب 23

انطلق اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر ليب 23 التقني الدولي، وسيستمر المؤتمر على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميًّا في مجالات التقنية والابتكار.

قد يهمّك أيضاً
Img

سنجاب ضال يعطل خط سكة حديد بألمانيا

Img

والد الإعلامي عبدالله التمياط في ذمة الله

9 مليارات دولار

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن مؤتمر “ليب 23” عن استثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد جاء الإعلان عن هذه الاستثمارات على لسان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات “المهندس عبد الله بن عامر السواحة” خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر والذي يستمر حتى الخميس القادم.

وأكد “السواحة” أنّ الاستثمارات والاطلاقات شملت استثمار شركة Microsoft 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، واستثمار شركة Oracle 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة، بالإضافة إلى استثمار شركة HUAWEI في عروض السحابة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة Zoom في المملكة بالشراكة مع أرامكو باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ 4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة