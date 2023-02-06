لقاء مع أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية بمؤتمر ليب 23

استضافت قناة الإخبارية أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية في مؤتمر ليب23 الذي انطلق في الرياض بمشاركة 900 شركة وحضور أكثر من 250 ألف مهتم وتقني. ودار اللقاء عن اسمها وعمرها وغيرها من الأسئلة الأخرى.

مؤتمر ليب 23

انطلق اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر ليب 23 التقني الدولي، وسيستمر المؤتمر على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميًّا في مجالات التقنية والابتكار.

9 مليارات دولار

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن مؤتمر “ليب 23” عن استثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد جاء الإعلان عن هذه الاستثمارات على لسان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات “المهندس عبد الله بن عامر السواحة” خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر والذي يستمر حتى الخميس القادم.

وأكد “السواحة” أنّ الاستثمارات والاطلاقات شملت استثمار شركة Microsoft 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، واستثمار شركة Oracle 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة، بالإضافة إلى استثمار شركة HUAWEI في عروض السحابة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة Zoom في المملكة بالشراكة مع أرامكو باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ 4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة.