لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ سائق اشتعلت النار بسيارته

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نشرت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، لقطات تحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ رجل فاقد الوعي من سيارة اشتعلت فيها النيران.
وبحسب الفيديو المتداول، شوهد رجل الشرطة إلى جانب آخر وهم يحاولون سحب السائق الذي بدا فاقدًا لوعيه، بينما كان الدخان يتصاعد من السيارة.
وفي اللحظة التي يتمكن فيها رجل الشرطة من سحب السائق من السيارة، تندلع النيران بالمركبة.
ونقل السائق المصاب إلى المستشفى، كما تمّ فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها، وفقًا لصحيفة إنديا إكسبريس.
وأشاد كثيرون بشجاعة الشرطي والشخص الذي ساعده من المارة، والتي أسهمت في إنقاذ حياة السائق.