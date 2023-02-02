لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلتين علقتا بمياه شعيب القرين

أنقذ فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، في الساعات الماضية، عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في منطقة القصيم.

تفاصيل عملية الإنقاذ

وأعلن فريق إنجاد، عبر حسابه في “تويتر”، أن تحركات الفريق جاءت عقب ورود بلاغ إليها يفيد بوجود عائلتين عالقتين بشعيب القرين، وانطلق الأعضاء فوراً لنجدتهم.

وأضاف فريق إنجاد، أنه تمكن بتوفيق الله، من تخطي الصعوبات التي واجهته ليلا بسبب طبيعة المنطقة وزيادة منسوب المياه فيها، ونجح في تحرير المركبات العالقة، وإنقاذ من فيها.