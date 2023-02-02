لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلتين علقتا بمياه شعيب القرين

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أنقذ فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، في الساعات الماضية، عائلتين علقتا وسط المياه بشعيب القرين في منطقة القصيم.
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ورد بلاغ لـ #فريق_انجاد في منطقة #القصيم عن عائلتين عالقتين بشعيب القرين.
انطلق الأعضاء فوراً لنجدتهم متخطين كل الصعاب التي واجهتهم من:
صعوبة المنطقة، وزيادة منسوب المياه، وكون البلاغ ليلًا.
وبفضل الله ومنته استطاع الفريق تحرير المركبات العالقة. pic.twitter.com/PPihJfx5KZ
— فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) February 2, 2023
وأعلن فريق إنجاد، عبر حسابه في “تويتر”، أن تحركات الفريق جاءت عقب ورود بلاغ إليها يفيد بوجود عائلتين عالقتين بشعيب القرين، وانطلق الأعضاء فوراً لنجدتهم.
وأضاف فريق إنجاد، أنه تمكن بتوفيق الله، من تخطي الصعوبات التي واجهته ليلا بسبب طبيعة المنطقة وزيادة منسوب المياه فيها، ونجح في تحرير المركبات العالقة، وإنقاذ من فيها.