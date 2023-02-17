لقطات توثق أضرار زلزال الفلبين القوي

ضرب زلزال تجاوزت قوته 6 درجات على مقياس ريختر الفلبين، وسبب أضرارًا بالغة في المباني والطرق وأدى إلى إجلاء العشرات من منازلهم، لكن لحسن الحظ لم يتم تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

أضرار زلزال الفلبين

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، إن الزلزال القوي دفع الناس إلى مغادرة منازلهم ليلًا، ودفع عشرات المرضى إلى إجلاء المستشفى وتسبب في أضرار في مدرج طائرات ومؤسسات تجارية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة، والذي تسبب فيه خط صدع محلي على عمق 10 كيلومترات.

وقال مسؤول التخفيف من آثار الكوارث في مقاطعة ماسبات، أدونيس ديلاو، إن الزلزال وقع بعد نحو ساعتين من منتصف الليل، متابعًا: على عكس الأعاصير التي يمكن التنبؤ بها لمنح الناس وقتًا للاستعداد، يمكن أن تحدث الزلازل فجأة دون مقدمات.

وقال طبيب من منظمة الصليب الأحمر، إم جي أوكسيمر، لوكالة أسوشييتد برس: كانت الهزة الأولى قوية جدًا تلاها اهتزاز أمكن معه سماع صوت مثل الرعد.

وتم إجلاء عشرات المرضى من مستشفى مقاطعة ماسبات بعد أن تسبب الزلزال في حدوث بعض الشقوق في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، كما تم رصد شقوق في الأعمدة الخرسانية لبعض المؤسسات التجارية والمنازل.

وقال مكتب الدفاع المدني إن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق، كما تم تعليق بعض الفصول الدراسية، مضيفًا أن تقييمات الأضرار من قبل المسؤولين المحليين جارية.

حلقة النار

وتقع الفلبين على طول حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن قوس من الصدوع حول المحيط الهادئ حيث تحدث معظم الزلازل في العالم، كما تتعرض كل عام لنحو 20 إعصارًا وعاصفة استوائية، مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.