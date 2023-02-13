لقطات توثق جهود فريق الإنقاذ السعودي بالمناطق المتضررة بتركيا

واصل فريق البحث والإنقاذ السعودي، اليوم الاثنين، أعماله في مجال الإنقاذ بالمناطق المتضررة من الزلزال بتركيا، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا توثق جهود فرق الإغاثة السعودية خلال عمليات البحث والإنقاذ للمتضررين من الزلزال.

فريق الإنقاذ

وفي وقت سابق، وصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.