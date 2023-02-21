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جهود مكثفة بأحدث التجهيزات للبحث عن مفقودين

لقطات توثق جهود فريق الإنقاذ السعودي لمساعدة متضرري زلزال هاتاي

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
لقطات توثق جهود فريق الإنقاذ السعودي لمساعدة متضرري زلزال هاتاي
المواطن - فريق التحرير

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وثقت صور وفيديوهات جهود فريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا، لمساعدة المتضررين من زلزال ولاية هاتاي الذي وقع بالأمس.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” صوراً لفريق الإنقاذ خلال عمليات بحثه أسفل المباني المنهارة عقب الزلزال.

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من جانبها، واكبت “قناة الإخبارية” عمليات فريق البحث والإنقاذ السعودي للبحث عن مفقودين جراء زلزالي ولاية هاتاي التركية.

وبحسب موفد “قناة الإخبارية” عبدالله الرويس، فقد أسفر الزلزال حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 246 مصابًا كحصيلة أولية للزلزال بحسب تصريحات وزير الصحة التركي، وسط جهود مكثفة ومتواصلة لفريق الإنقاذ السعودي للبحث عن مفقودين على مدار 24 ساعة، بعد وقوع زلزالين تبعهما هزات ارتدادية.

بدوره، قال متحدث الدفاع المدني محمد الحمادي ، إن فريق الإنقاذ السعودي باشر أعماله في البحث عن مفقودين في 3 مواقع، فضلًا عن قيامه بعمليات بحث استطلاع في أماكن أخرى باستخدام المسح البصري والكاميرات وآليات أخرى في عمليات الإنقاذ بولاية هاتاي التركية.

تفاصيل الهزة الأرضية

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية حدثت جنوب تركيا مساء أمس الاثنين، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد أبا الخيل، خلال بيان، أن المملكة لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية؛ نظرًا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية.

أسباب الهزة

وبين متحدث المساحة الجيولوجية، أن سبب حدوث الهزة يرجع إلى تصادم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الإفريقية والعربية، على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليًّا، ويتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل وبدون أي أثر على المملكة بمشيئة الله.

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