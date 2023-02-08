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أحدهم اقترح تغيير مواعيد الدوام

لقطات توثق معاناة أهالي الرياض مع الزحام المروري

2023-02-08 الساعة 9:43
لقطات توثق معاناة أهالي الرياض مع الزحام المروري
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، ضمن تقرير لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، لحظات الازدحام المروري في شوارع الرياض، ومعاناة الأهالي اليومية مع الزحام.

بدوره، قال خالد المطيري خلال الفيديو: إنه يعاني معاناة غير طبيعية من الزحمة، مشيرًا إلى أنه خرج حاليًّا بسيارته من جنوب الرياض ومتجه إلى الشمال، وفي الوقت العادي إذا كان الخط جيدًا تستغرق الرحلة ساعة بالطريق، أما مع الزحام فقد تصل إلى 3 ساعات.

الزحام المروري

من جانبه، تابع محمد الأحمري: إن الأمر مؤثر بشكل أكبر لمن مرتبط بمواعيد دوام أو ظروف لها مواعيد محددة، فإذا كان مشواره يحتاج 30 دقيقة، يجب عليه أن يضيف إليهم 20 دقيقة زيادة ويعمل حساب الزحام المروري.

على صعيد متصل، اقترح فهد العنزي حل للأزمة المرورية، مثل تغيير وقت دوام المدارس، أو اختلاف مواعيد الدوام بالشركات خاصة الحكومية؛ لتخفيف الزحام في شوارع الرياض.

بدوره قال أحمد الشدادي: إن مواعيد الدوامات أغلبها واحدة، مشيرًا إلى أنها كلها زحمة لأنها في نفس توقيت الذهاب والعودة، مضيفًا: نأمل في التطوير أن يحل مشكلة الزحام.

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