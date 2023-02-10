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يشبه نبات الجرجير بالشكل والطعم

لقطات جمالية لأزهار اليهق بالمدينة المنورة

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
لقطات جمالية لأزهار اليهق بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات جمالية أزهار نبات اليهق وهي تكسو شمال شرق المدينة المنورة، والتي يطلق عليها اسم “الجرجير البري”.

ونشر المصور عمار يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” صورًا توثق جمال المشهد، حيث نجح باختيار الوقت المناسب لأخذ لقطات ساحرة لهذا المنظر قبل غروب الشمس.

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نبات اليهق

هو نبات عشبي موسمي ربيعي يصل ارتفاعه إلى 30- 40 سم، يشبه نبات الجرجير بالشكل والطعم إلى حد كبير، ويكثر انتشاره في السهول والمناطق البيئية الصحراوية، ووجوده بهذه الكثرة هو نتيجة نزول الأمطار ووجود سيول على المنطقة التي خلفت هذه الزهور الطاغية في الحسن.

ويعد اليهق من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم؛ لاحتوائه على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، التي ربما يغفل عنها البعض، كما أنه يحتوي على مكونات تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض، ويعتبر لدى أبناء الصحراء في سيناء فاكهة الربيع.

وللنبات أسماء مختلفة منها:( الجرجير البري- والكثأ- الكثأة- جرجير مثاني- جرجير إسباني– اليهق– الجهق– الأيهقان– الحرف– العيهقان- وفي أوروبا يسمى صاروخ).

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