لقطات جمالية لأزهار اليهق بالمدينة المنورة

سوريا: لم تصلنا أي مساعدات إلا من إغاثي الملك سلمان النصر: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد منتهكي حقوقنا وعلامتنا التجارية لقطات للبناني هاجم بنكًا بالشنيور لاسترداد أمواله مليون ريال من الهلال لـ ضحايا زلزال سوريا وتركيا العلاقة بين الزلازل واكتشاف البترول والمعادن أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا ضبط مواطنين بحوزتهما آلاف الأقراص الخاضعة للتداول الطبي وسلاح الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر بخماسية في العدالة توضيح من حساب المواطن لمن لم يتلقَّ دعم فبراير لقطات لإنقاذ رضيع وأمه بعد مرور 110 ساعات
وثقت لقطات جمالية أزهار نبات اليهق وهي تكسو شمال شرق المدينة المنورة، والتي يطلق عليها اسم “الجرجير البري”.
ونشر المصور عمار يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” صورًا توثق جمال المشهد، حيث نجح باختيار الوقت المناسب لأخذ لقطات ساحرة لهذا المنظر قبل غروب الشمس.
هو نبات عشبي موسمي ربيعي يصل ارتفاعه إلى 30- 40 سم، يشبه نبات الجرجير بالشكل والطعم إلى حد كبير، ويكثر انتشاره في السهول والمناطق البيئية الصحراوية، ووجوده بهذه الكثرة هو نتيجة نزول الأمطار ووجود سيول على المنطقة التي خلفت هذه الزهور الطاغية في الحسن.
ويعد اليهق من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم؛ لاحتوائه على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، التي ربما يغفل عنها البعض، كما أنه يحتوي على مكونات تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض، ويعتبر لدى أبناء الصحراء في سيناء فاكهة الربيع.
وللنبات أسماء مختلفة منها:( الجرجير البري- والكثأ- الكثأة- جرجير مثاني- جرجير إسباني– اليهق– الجهق– الأيهقان– الحرف– العيهقان- وفي أوروبا يسمى صاروخ).