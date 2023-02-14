لقطات جوية مرعبة لمدينة كهرمان مرعش بعد أسبوع من الزلزال

أظهرت لقطات جوية مرعبة لمدينة كهرمان مرعش بعد أسبوع من كارثة الزلزال، حجم الدمار الذي حل بالمدينة من كل مكان، حيث أصبحت تشبه مدينة الأشباح التي لا صوت فيها يعلو على صوت الاستغاثات ولا رائحة تفوح فيها سوى رائحة الموت التي تخرج من كل مكان بالمدينة.

بنايات مهدمة

ونشرت قناة يورونيوز لقطات جوية لبنايات مهدمة على رؤوس ساكنيها، وأكوام من الركام الموجود في كل مكان.

وانتشلت عناصر الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد أسبوع من الزلزال الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن وفق أحدث حصيلة غير نهائية حذرت الأمم المتحدة بأنها قد “تتضاعف”. وكانت عمليات الإنقاذ تبدو غير ممكنة بعد انقضاء فترة 72 ساعة التي تعتبر حاسمة بعد الكارثة.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، انتشل سبعة أشخاص أحياء ليلة الأحد، بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات في كهرمان مرعش الواقعة قرب مركز الزلزال، وامرأة تبلغ 60 عامًا في بسني في محافظة أديامان. كما أنقذت امرأة تبلغ 40 عامًا بعد 170 ساعة تحت الأنقاض في غازي عنتاب.