لقطات خلابة لتساقط شلالات جبل شدا بالباحة

وثق مقطع فيديو متداول، جبل شدا في تهامة بمنطقة الباحة وهو في منظر خلاب جميل وقت هطول الأمطار التي سقطت عليه مثل الشلال.

عوالق ترابية

وفي سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم عن تكون عوالق ترابية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن السماء تكون غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.