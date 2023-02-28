حقيقة رحيل تاليسكا عن النصر لقطات ساحرة من ممشى الضباب بأعالي قمم جبال عسير وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس مواطن يقيم حفل وداع لمكفوله الأفغاني بعد خدمة 45 عامًا وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما لقطات لحي جرول قرب الحرم المكي المقرر إزالته أنباء عن نقل عمر البشير للعناية المركزة لحظة رفع العلم السعودي فوق أحد الزوارق الاعتراضية السريعة لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول على الطائف
وثقت لقطات، نقلتها عدسة “ديرتنا” بقناة “السعودية، الأجواء الساحرة والتي تعج بالحياة في ممشى الضباب، بأعالي قمم جبال منطقة عسير.
#عدسة_ديرتنا | مشاهد ساحرة من ممشى "الضباب" في أعالي قمم جبال منطقة عسير. #قناة_السعودية pic.twitter.com/mXUuScv4vw
— قناة السعودية (@saudiatv) February 28, 2023
والتقط المصور صلاح القرني، جمال الطبيعة من ممشى الضباب بعسير، حيث كانت مشاهد الضباب عنوانًا للمكان.
وظهر المواطنون والزوار في المكان للوقوف بين قمم الجبال والضباب الذي يغطيها ما يعكس جمال المنطقة.
ويوفر الممشى الذي يمتد لنحو 7 كيلومترات، مناظر رائعة، تضفي مزيدًا من السحر على زواره التي تحرص كثيرًا على المجيء إليه للجلوس والتصوير به.