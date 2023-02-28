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يمتد لنحو 7 كيلومترات

لقطات ساحرة من ممشى الضباب بأعالي قمم جبال عسير

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
لقطات ساحرة من ممشى الضباب بأعالي قمم جبال عسير
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات، نقلتها عدسة “ديرتنا” بقناة “السعودية، الأجواء الساحرة والتي تعج بالحياة في ممشى الضباب، بأعالي قمم جبال منطقة عسير.

سحر بين الضباب

والتقط المصور صلاح القرني، جمال الطبيعة من ممشى الضباب بعسير، حيث كانت مشاهد الضباب عنوانًا للمكان.

وظهر المواطنون والزوار في المكان للوقوف بين قمم الجبال والضباب الذي يغطيها ما يعكس جمال المنطقة.

ويوفر الممشى الذي يمتد لنحو 7 كيلومترات، مناظر رائعة، تضفي مزيدًا من السحر على زواره التي تحرص كثيرًا على المجيء إليه للجلوس والتصوير به.

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