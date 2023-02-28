لقطات ساحرة من ممشى الضباب بأعالي قمم جبال عسير

وثقت لقطات، نقلتها عدسة “ديرتنا” بقناة “السعودية، الأجواء الساحرة والتي تعج بالحياة في ممشى الضباب، بأعالي قمم جبال منطقة عسير.

#عدسة_ديرتنا | مشاهد ساحرة من ممشى "الضباب" في أعالي قمم جبال منطقة عسير. #قناة_السعودية pic.twitter.com/mXUuScv4vw — قناة السعودية (@saudiatv) February 28, 2023

سحر بين الضباب

والتقط المصور صلاح القرني، جمال الطبيعة من ممشى الضباب بعسير، حيث كانت مشاهد الضباب عنوانًا للمكان.

وظهر المواطنون والزوار في المكان للوقوف بين قمم الجبال والضباب الذي يغطيها ما يعكس جمال المنطقة.

ويوفر الممشى الذي يمتد لنحو 7 كيلومترات، مناظر رائعة، تضفي مزيدًا من السحر على زواره التي تحرص كثيرًا على المجيء إليه للجلوس والتصوير به.