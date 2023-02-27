لقطات صادمة لتفشي الفئران في ضواحي باريس 

ظهرت لقطات صادمة وثقها مقطع فيديو لتفشي الفئران بإحدى ضواحي باريس، فرنسا، وفي الواقع تعد العاصمة الأوروبية الأولى من حيث انتشار عدد الفئران فيها.

وصحيح أن باريس معروفة ببرج إيفل ومتحف اللوفر والقصر الملكي، إلا أنها تشتهر أيضًا بالعديد من مستعمرات الفئران في محطات السكك الحديدية، وبجانب نهر السين وفي الشوارع والمباني.

وفي حين أن باريس تحتل المرتبة الأولى أوروبيًا إلا أنها الرابعة عالميا بعد الهند ولندن ونيويورك.

عدد الجرذان أكبر من البشر في باريس

وسبب انتشار الفئران في باريس هو أنه ببساطة يسهل الوصول إلى القمامة، ويُقدر المتخصصون أن نحو 6 ملايين فأر تعيش تحت باريس، أي بمعدل 1.75 فأر لكل ساكن.

ويُذكر أن مدينة مرسيليا تحتل مرتبة قريبة من باريس بمعدل 1.5 مليون فأر، وبالتالي تكون فرنسا هي الدولة الوحيدة التي صُنفت لديها مدينتان في هذه القائمة المثيرة للاشمئزاز.