لقطات صادمة لتفشي الفئران في ضواحي باريس الرياض تستضيف بطولة كأس هيرو سانتوش طرح تذاكر مباراة الخليج والاتحاد 15 مليون زائر لفعاليات تقويم الرياض امرأة تعتدي بوحشية على سائق أوبر في لوس أنجلوس رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية الحج: إجراءات ميسرة وفورية لمواطني ماليزيا نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها بصمة الوجه الرقمية بدلًا من وثائق السفر في مطار الملك خالد الدولي
ظهرت لقطات صادمة وثقها مقطع فيديو لتفشي الفئران بإحدى ضواحي باريس، فرنسا، وفي الواقع تعد العاصمة الأوروبية الأولى من حيث انتشار عدد الفئران فيها.
Welcome to Paris. pic.twitter.com/x6ogSu9zpj
— Dr. PMS (@ps1ack) February 26, 2023
وصحيح أن باريس معروفة ببرج إيفل ومتحف اللوفر والقصر الملكي، إلا أنها تشتهر أيضًا بالعديد من مستعمرات الفئران في محطات السكك الحديدية، وبجانب نهر السين وفي الشوارع والمباني.
وفي حين أن باريس تحتل المرتبة الأولى أوروبيًا إلا أنها الرابعة عالميا بعد الهند ولندن ونيويورك.
وسبب انتشار الفئران في باريس هو أنه ببساطة يسهل الوصول إلى القمامة، ويُقدر المتخصصون أن نحو 6 ملايين فأر تعيش تحت باريس، أي بمعدل 1.75 فأر لكل ساكن.
ويُذكر أن مدينة مرسيليا تحتل مرتبة قريبة من باريس بمعدل 1.5 مليون فأر، وبالتالي تكون فرنسا هي الدولة الوحيدة التي صُنفت لديها مدينتان في هذه القائمة المثيرة للاشمئزاز.