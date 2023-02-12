لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند

انتشر مقطع فيديو متداول، للحظات صادمة لثور يهاجم حشداً كبيراً من الأشخاص خلال تجمع ديني سنوي أمام مسجد في الهند.

إصابة 14 شخصًا

وفي الفيديو، يمكن رؤية، الثور وقد هجم على المواطنين المحتشدين بمدينة عثمان أباد في ولاية ماهاراشترا ‏الهندية، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتسبب الثور في إصابة 14 شخصًا بما فيهم نساء وأطفال من بين 15 ألف شخص تجمعوا بالمدينة الواقعة، غرب الهند، حيث يتلقون حاليًا العلاج بمستشفي محلي.