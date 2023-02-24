لا فائز أو خاسر رغم مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية لقطات صادمة لمداهمة منزل يبيع لحومًا غير صالحة في الرياض 3 زلازل تضرب مصر بعد توقعات العالم الهولندي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا زوجة زيلينسكي تستذكر اللحظات الأولى للحرب الروسية الأوكرانية 948 ألف ريال ربحية الموظف في البنوك السعودية الصين تنشر أول حل عملي لحل الصراع الروسي الأوكراني الجوازات تستقبل المسافرين بالورود والهدايا في يوم التأسيس الأرصاد : فرصة الأمطار مهيأة على منطقتي الرياض والشرقية اتهام تويتر بتجاهل الإرهاب خلال جلسة استماع بمحكمة أمريكية
وثق مقطع فيديو مشهدًا صادمًا لحظة مداهمة أمانة منطقة الرياض، أحد أماكن بيع المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة.
وبين الفيديو استخدام العمالة للدَّرَج المتسخ لتجهيز هذه المواد بشكل غير مرخص ولا مطابق للمواصفات. كما ظهرت في الفيديو الأواني وثلاجات حفظ الأطعمة وباقي الأدوات التي تستخدمها العمالة متسخة بشكل كبير.
وأوضح موثق الفيديو أن أولى العقوبات هي إعدام اللحوم مجهولة المصدر التي وجدت في المكان.