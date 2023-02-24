لقطات صادمة لمداهمة منزل يبيع لحومًا غير صالحة في الرياض

وثق مقطع فيديو مشهدًا صادمًا لحظة مداهمة أمانة منطقة الرياض، أحد أماكن بيع المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة.

مشاهد صادمة

وبين الفيديو استخدام العمالة للدَّرَج المتسخ لتجهيز هذه المواد بشكل غير مرخص ولا مطابق للمواصفات. كما ظهرت في الفيديو الأواني وثلاجات حفظ الأطعمة وباقي الأدوات التي تستخدمها العمالة متسخة بشكل كبير.

تفاصيل العقوبات

وأوضح موثق الفيديو أن أولى العقوبات هي إعدام اللحوم مجهولة المصدر التي وجدت في المكان.