لقطات صادمة لمواطن انشغل بالهاتف أثناء القيادة فدخل أسفل تريلا

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وثق مواطن خلال مقطع فيديو حادث سيارة تعرض له نتيجة انشغاله بالهاتف المحمول خلال القيادة لثوانٍ معدودة.
واستعرض الشاب خلال مقطع الفيديو الذي نشره على موقع تويتر، الأضرار التي لحقت بسيارته، حيث بدت بها أضرار جسيمة، معلقًا أن هذا الحادث كله سببه الرئيسي أن قل الانتباه لديه لمدة 5 ثوانٍ فقط لانشغاله بالهاتف المحمول، فدخل أسفل تريلا، ثم حمد الله كثيرًا على سلامته.
من جانب آخر، تفاعل مواطنون مع مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط دعوات البعض بحفظه وسلامته، وأن الله كتب له عمرًا جديدًا، فيما ناشد البعض الآخر الأهالي بعدم ترك السيارات مع الشباب المراهقين لسلامتهم وسلامة الآخرين، وتطرق الآخر بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة المرورية وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.