مشجع ضرير يكشف عن طلبه لإدارة النصر السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 لقطات صادمة من داخل منزل ضربه الزلزال في تركيا تسديدة بانيجا تمنح الشباب التقدم على أبها بالشوط الأول الملك سلمان يوافق على منح 100 متبرع بالأعضاء وسام المؤسس برنامج الأراضي البيضاء يصدر فواتير فواتير الدورة السابعة في جدة وفد الشورى يستعرض المشاريع الحالية والمستقبلية في نجران مولدوفا تغلق مجالها الجوي بعد تحذير روسيا الأخير رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 20 ألف وفاة سنويًا بسبب السمنة في السعودية
بعد 9 أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف القتلى والمصابين، كانت رائحة الموت مسيطرة على جميع أنحاء المباني المنهارة، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالزلزال.
فيديو | "رائحة الموت تفوح في أرجاء المكان"..
لقطات من داخل أحد المنازل التي ضربها الزلزال في تركيا يرصدها موفد #الإخبارية عبدالله الرويس#زلازال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/ANMffYzXZB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2023
واستعرضت قناة الإخبارية الدمار الذي أصاب المكان من داخل أحد المنازل التي ضربها الزلزال في تركيا.
ووثق الفيديو للطريقة التي تستخدمها فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين والمحتجزين داخل المباني المنهارة، من خلال إدخال كاميرات دقيقة في فتحات الركام.
وقال مراسل الإخبارية، إن رائحة الموت والجثث تفوح بالمكان، وإن لحظات مرعبة عاشها أهل البيت أثناء وقوع الزلزال.
ويُذكر أن المملكة أطلقت حملة شعبية لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا، برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة، وحتى اليوم الثلاثاء، تم جمع أكثر من 351 مليون ريال، من أكثر من 1.5 مليون متبرع.
كما وصلت اليوم طائرة إغاثة سعودية إلى مطار حلب تحمل مواد غذائية وطبية وإيوائية، تزن أكثر من 35 طنًا ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وهي الطائرة الأولى التي تصل سوريا والثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي.
من جانبه، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، إنه سيواصل إرسال طائرات الإغاثة إلى مدينة حلب السورية.
وأوضح المتحدث باسم مركز الملك سلمان، الدكتور سامر الجطيلي، أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر السوري؛ لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها، مضيفًا أنه تم إرسال قافلة إغاثة لمناطق في شمال غربي سوريا.