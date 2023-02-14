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رائحة الموت تفوح في أرجاء المكان

لقطات صادمة من داخل منزل ضربه الزلزال في تركيا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
لقطات صادمة من داخل منزل ضربه الزلزال في تركيا
المواطن- فريق التحرير

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بعد 9 أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف القتلى والمصابين، كانت رائحة الموت مسيطرة على جميع أنحاء المباني المنهارة، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالزلزال.

واستعرضت قناة الإخبارية الدمار الذي أصاب المكان من داخل أحد المنازل التي ضربها الزلزال في تركيا.

ووثق الفيديو للطريقة التي تستخدمها فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين والمحتجزين داخل المباني المنهارة، من خلال إدخال كاميرات دقيقة في فتحات الركام.

لحظات مرعبة

وقال مراسل الإخبارية، إن رائحة الموت والجثث تفوح بالمكان، وإن لحظات مرعبة عاشها أهل البيت أثناء وقوع الزلزال.

ويُذكر أن المملكة أطلقت حملة شعبية لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا، برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة، وحتى اليوم الثلاثاء، تم جمع أكثر من 351 مليون ريال، من أكثر من 1.5 مليون متبرع.

الجسر الجوي السعودي

كما وصلت اليوم طائرة إغاثة سعودية إلى مطار حلب تحمل مواد غذائية وطبية وإيوائية، تزن أكثر من 35 طنًا ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وهي الطائرة الأولى التي تصل سوريا والثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي.

من جانبه، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، إنه سيواصل إرسال طائرات الإغاثة إلى مدينة حلب السورية.

وأوضح المتحدث باسم مركز الملك سلمان، الدكتور سامر الجطيلي، أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر السوري؛ لضمان وصول المساعدات لمحتاجيها، مضيفًا أنه تم إرسال قافلة إغاثة لمناطق في شمال غربي سوريا.

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