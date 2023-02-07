لقطات لآخر أعمال تركيب الفلل في جزيرة ‎شيبارة

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وثقت لقطات حديثة آخر أعمال تركيب الفلل في جزيرة شيبارة، حيث يتم العمل على تركيب 73 فيلا فاخرة بأحجام مختلفة.
ونشر حساب OXLES، المهتم بمشاريع رؤية 2030، على موقع تويتر مقاطع مصورة أظهرت مشاهد العمل بالمنطقة وهي تجري على قدم وساق باستخدام أحدث المعدات.
ولفت الحساب إلى أنه عند اكتمال الأعمال في المسار الخاص بالفلل ستبدو الفلل وكأنها تطفو على الماء.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، بدء عملية تركيب أولى الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة ضمن مشروع البحر الأحمر.
ونشرت الشركة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوثق عملية تركيب الفلل العائمة.
وتعد الفلل الفندقية العائمة وجهة مثالية وآمنة للاستمتاع بالطبيعة والشعاب المرجانية وسط البحار، مستوحاة من البيئة الطبيعية والمصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ، حيث يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها.
جدير بالذكر أن مشروع جزيرة شيبارة يعد ضمن المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، حيث سيتم استقبال السياح فيه هذا العام أما المشروع الكلي للبحر الأحمر فسيكتمل عام 2030 بـ 22 جزيرة، و6 مواقع داخلية، بمجموع 50 فندقًا، و8000 غرفة.