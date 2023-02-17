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استيقظت الأسرة على أصواته غير العادية

لقطات لأسرة تركية تنجو من الزلزال بفضل الببغاء

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
لقطات لأسرة تركية تنجو من الزلزال بفضل الببغاء
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ طائر منزلي، أسرة في ولاية عثمانية التركية من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

طائر الببغاء

ووفقًا لوكالة الأناضول، فقد نجت أسرة من الزلزال بفضل طائر “الببغاء” الذي يقومون بتربيته.

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وأشارت إلى أن الأسرة استيقظت على الأصوات غير العادية التي أصدرها قبل وقوع الزلزال بلحظات في ولاية العثمانية مما ساعدهم على الخروج من المنزل.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ضحايا الزلزال الكارثي

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 44 ألف قتيل، الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصًا لقوا حتفهم في تركيا و5800 في سوريا جراء زلزال 6 فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

وانتشل عناصر الإنقاذ الأتراك، الخميس، فتاة تبلغ 17 عامًا وامرأة في العشرينيات من عمرها من تحت الأنقاض، بعد 11 يومًا تقريبًا من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر.

لكن تركيا أوقفت عمليات الإنقاذ في بعض المناطق، وفعلت الحكومة في سوريا، التي مزقتها الحرب الشيء نفسه في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. والخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها المعاصر.

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