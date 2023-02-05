Icon

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة Icon تعليق التدريب الحضوري في تقني الشمالية اليوم Icon الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق لـ14 يومًا Icon توقعات بطقس غير مستقر يضرب مصر خلال ساعات Icon ياسر المسحل: لا أستفيد من منصبي الجديد بالفيفا والفائدة لقارة آسيا Icon تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا بسبب تقارير الأرصاد Icon تمديد معرض نور الرياض من الشعاع إلى الشغف حتى 10 مارس Icon أول تعليق من هاري كين بعد إنجازه الخرافي أمام مانشستر سيتي Icon تعرض آلاف خوادم الكمبيوتر لهجوم قرصنة عالمي Icon جامعة الجوف تحول الدراسة عن بعد غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تخرجت بالجيش اللبناني من قاعدة Laughlin الجوية الأمريكية

لقطات لأوّل لبنانية تقود طائرة هجومية

2023-02-05 الساعة 10:36
لقطات لأوّل لبنانية تقود طائرة هجومية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تخرجت أول امرأة لبنانية تقود طائرة عسكرية هجومية من طراز سوبر توكانو A-29، وفقًا لبيان الجيش اللبناني.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمير الرياض يفتتح مؤتمر الزهايمر الدولي: مناسبة علمية دقيقة

Img

ضبط مواطن لتوثيقه ونشره محتوى تضمن إساءة لرجال الأمن

بيان الجيش اللبناني

وبسب بيان الجيش اللبناني، فقد تخرج التلميذ الضابط جنى صادر بالجيش اللبناني من قاعدة (Laughlin) الجوية العسكرية في ولاية تكساس الأمريكية بعدما انضمت لدورة لمدة عامين تقريباً لتكون أول امرأة في الجيش تبدأ مسيرتها المهنية بطائرة القتال الهجومية سوبر توكانو A-29.

وأفاد الجيش اللبناني أن الدورة انقسمت إلى مرحلتين، أولها المرحلة الأولى طيران تأسيسي على طائرة T-6 ذات أجنحة ثابتة ومحرك عنفي مروحي، تشمل حوالى 85 ساعة طيران يحدَّد في نهايتها التخصص (مقاتل-نقل-مروحي) بناءً على نتائج المتدرّب وكفاءته.

وتابع أن المرحلة الثانية كانت طيرانًا تخصصيًا على طائرة قتال تأسيسية نوع T-38 ذات أجنحة ثابتة ومحركين نفاثين، تابعتْها التلميذ الضابط صادر بعد تصنيفها كطيار قتال، وشملت حوالى 95 ساعة طيران.

ولفت الجيش إلى أن التلميذ الضابط جيسيكا الحجل تتابع الدورة نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية وستتخرج في شهر مارس المقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم