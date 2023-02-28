لقطات لإخراج حيوانات من تحت أنقاض إعصار أوكلاهوما

وثق مقطع فيديو متداول، إنقاذ مجموعة من الماعز، التي علقت تحت أنقاض إحدى حظائر الماشية، المنهارة جراء الإعصار الذي ضرب مدينة أوكلاهوما الأمريكية، مساء أول أمس الأحد.

هروب بعض الحيوانات

وهربت بعض الحيوانات حين حطم الإعصار أسوار الحظيرة، فيما بقيت مجموعة الماعز عالقة، حتى نجح أهالي المنطقة في رفع الحطام، لإتاحة الفرصة لها للخروج.

وكانت مدينة أوكلاهوما الأمريكية قد تعرضت لإعصار مدمر، تاركًا خسائر فادحة في المنازل والسيارات والمزارع.

خسائر إعصار أوكلاهوما

وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا جراء إعصار أوكلاهوما، تم نقلهم إلى المستشفى دون أن يتعرض أي منهم لإصابات خطيرة، كما أكد مسؤولو المدينة عدم حدوث أي وفيات نتيجة الكارثة الطبيعية.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 227 ألف منزل وشركة أمريكية اعتبارًا، من الاثنين، كما تم الإبلاغ عن انقطاع خدمة الكهرباء في ولايات أوكلاهوما وميسوري وتكساس وكاليفورنيا. وصدرت تحذيرات من سوء الأحوال الجوية، من مراكز مراقبة الأعاصير في أوكلاهوما وكانساس وتكساس.