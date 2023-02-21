لقطات لإخلاء مستشفى بأضنة إثر الزلزال الجديد

أخلت السلطات التركية، مساء اليوم، مستشفى في أضنة التي تعد سادس المدن التركية الكبرى من حيث تعداد السكان الذي بلغ 2.258.718 نسمة، بعد كل من إسطنبول وأنقرة وأزمير وبورصة وأنطاليا على التوالي، وذلك إثر زلزال هاتاي المدمر الذي وقع مساء اليوم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفاة 3 أشخاص وإصابة 213

وضرب زلزالان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر منطقتي دفنه وصمانداغ في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفاد وزير داخلية تركيا، أنه جرى تسجيل 26 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 جراء الزلزال الجديد.

انهيار المباني

ووفقًا لإدارة الكوارث التركية “آفاد”، فقد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي، ثم آخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية: إن عددًا من المباني في منطقة جنديرس وإعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.