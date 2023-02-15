لقطات لإطلاق صافرات الإنذار بالموصل تحسبًا لوقوع زلزال أو انهيار للسدود

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أُطلقت صافرات الإنذار في الموصل تحسبًا لوقوع زلزال أو انهيار للسدود في العراق، وفقًا لقناة العربية.
جاء ذلك بعد مطالب من أهالي المدينة باختبار جاهزية التعامل مع الكوارث الطبيعية.
والأسبوع الماضي، عقد محافظ نينوى نجم الجبوري، اجتماعًا مع خلية الكوارث والأزمات استعدادًا لأي طارئ في المحافظة، فيما أطلقت صافرات الإنذار في بغداد والمحافظات استعدادا للتعامل مع الكوارث.
من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، أنه تنفيذًا لأمر وزير الداخلية تم إطلاق تجريبي لصافرات الإنذار المبكر في بغداد وبقية المحافظات.