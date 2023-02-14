لقطات لإنقاذ أخوين بعد 198 ساعة من تحت الأنقاض بكهرمان مرعش

أعلنت فرق الدفاع المدني في تركيا، اليوم، عن إنقاذ أخوين تركيين بعد أن قضيا 198 ساعة تحت الأنقاض، في كهرمان مرعش.

تفاصيل الإنقاذ

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الفرحة العارمة والدموع التي شعرت بها طواقم الإنقاذ إثر إنقاذ الأخوين. في إحدى المدن التركية التي تعرضت للزلزال المدمر جنوبي تركيا.

ووصل ضحايا الزلزال إلى أكثر من 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا والحصيلة بازدياد حسب تقارير الأمم المتحدة.