لقطات لإنقاذ أخوين بعد 198 ساعة من تحت الأنقاض بكهرمان مرعش

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها
أعلنت فرق الدفاع المدني في تركيا، اليوم، عن إنقاذ أخوين تركيين بعد أن قضيا 198 ساعة تحت الأنقاض، في كهرمان مرعش.
وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الفرحة العارمة والدموع التي شعرت بها طواقم الإنقاذ إثر إنقاذ الأخوين. في إحدى المدن التركية التي تعرضت للزلزال المدمر جنوبي تركيا.
ووصل ضحايا الزلزال إلى أكثر من 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا والحصيلة بازدياد حسب تقارير الأمم المتحدة.