لقطات لإنقاذ رضيع عمره 10 أيام بعد 90 ساعة بمبنى منهار بتركيا

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وثقت صور ولقطات متداولة لعثور فرق الإنقاذ على رضيع عمره 10 أيام فقط، ظل حيًّا لأربعة أيام مع والدته في مبنى منهار.
ووفقًا لصور فيديو من وكالة إدارة الكوارث التركية عمال الطوارئ وهم ينقلون والدته التي كانت ضعيفة وشاحبة في حالة ذهول لكنها تدرك ما يجري.
وأنعش إنقاذ عدد من الأطفال معنويات الطواقم المنهكة التي تبحث عن ناجين في اليوم الخامس بعد زلزال كبير ضرب تركيا وسوريا المجاورة وأودى بحياة أكثر من 21 ألف شخص.
واستقبلت بطانية دافئة الطفل التركي ياجيز أولاس ونُقل إلى مركز طبي ميداني في سامانداج، بمقاطعة هاتاي، الجمعة.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها أجهزة التصدي للكوارث أنه تم إنقاذ سبعة أطفال على الأقل اليوم الجمعة وألهم صمودهم المذهل فرق البحث التي أنقذت أيضا عددًا من البالغين من تحت الأنقاض.